Дело Текебаева. В суде продолжается исследование материалов уголовного дела

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Первомайского райсуда по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.

В суде исследуют материалы уголовного дела. Сейчас зачитываются показания юриста компании «Нур Телеком» Руслана Онолбекова.

На допросе он дал показания, что о деньгах за продажу активов MegaCom узнал от ныне покойного Таланта Маматкеримова. Руслан Онолбеков со ссылкой на Маматкеримова заявил, что ему было известно: российский бизнесмен Алексей Модин передал 500 тысяч евро то ли за введение его (Модина) в управление ЗАО «Альфа Телеком», то ли на предвыборную кампанию партии «Ата Мекен». Он точно не знает и не помнит, так как прошло семь лет, но факт встречи с Леонидом Маевским и Алексеем Модиным подтвердил, отметив, что они интересовались MegaCom и просили дать юридическую оценку возможным рискам.

В суде первой инстанции Онолбеков сказал, что не знает, были ли переданы деньги подсудимым. Леонид Маевский ранее дал показания, что Текебаев и Чотонов вымогали у него $ 1 миллион за продажу активов сотового оператора.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции. 16 августа судья Первомайского райсуда Бишкека Айбек Эрнис уулу приговорил их к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества.