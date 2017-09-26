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Общество

Чиновники не обнаружили фактов незаконной рубки деревьев в ущелье Алтын-Арашан

Чиновники не обнаружили фактов незаконной рубки деревьев в ущелье Алтын-Арашан. Об этом сообщил депутат парламента Дастан Бекешев.

Нардеп получил официальный ответ от Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства на запрос о предоставлении информации о незаконной рубке в Ак-Суйском лесничестве.

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«Сотрудники управления Ж.Адырбеков и А.Асамбаев выехали на место. Во время обследования незаконных рубок не обнаружено. За август 2017-го на основании накладных отпущено всего 35,5 кубометра древесины, в том числе 27,5  деловой и 8 кубометров дровяной», — говорится в ответе чиновников.

Отмечается, что на лесовосстановительные рубки на территории Гослесфонда введен запрет. «А во время пребывания депутата в ущелье Алтын-Арашан проводились не лесорубочные, а работы по очистке леса от ветровальной древесины», — добавляют в госагентстве.
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