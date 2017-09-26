Чума не пройдет! В Минздраве отчитались о пойманных вшах, блохах и клещах

В Кыргызстане завершено эпидемиологическое и эпизоотологическое обследование в природных очагах чумы.

По данным Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций, в 2017 году было выставлено 5 противоэпидемических отрядов. Они обследовали 330 тысяч гектаров природно-очаговых территорий по чуме, для лабораторной диагностики отловлено 753 сурка, найдено 4 тысячи 744 экземпляра эктопаразитов (носители возбудителей чумы) - блох, клещей и вшей.

В результате лабораторной диагностики биологических материалов возбудители чумы не изолированы и не выявлены, но из 51 пробы получено 5 положительных результатов.

Каракольское противочумное отделение провело полевую дустацию. Оздоровительные мероприятия проводятся с 2014 года.

По официальным данным охотсоюза Нарынской области, по региону заявлены на охотпромысел 640 голов сурка. Но, несмотря на имеющиеся лицензии на отстрел сурков, работа не выполнялась из-за отсутствия спроса на их шкурки.

Напомним, 20 июня 2017 года подписано соглашение между Минздравом КР и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ о сотрудничестве по обеспечению эпидемиологического благополучия по чуме.