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Общество

Чума не пройдет! В Минздраве отчитались о пойманных вшах, блохах и клещах

В Кыргызстане завершено эпидемиологическое и эпизоотологическое обследование в природных очагах чумы.

По данным Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций, в 2017 году было выставлено 5 противоэпидемических отрядов. Они обследовали 330 тысяч гектаров природно-очаговых территорий по чуме, для лабораторной диагностики отловлено 753 сурка, найдено 4 тысячи 744 экземпляра эктопаразитов (носители возбудителей чумы) - блох, клещей и вшей.

В результате лабораторной диагностики биологических материалов возбудители чумы не изолированы и не выявлены, но из 51 пробы получено 5 положительных результатов.

Каракольское противочумное отделение провело полевую дустацию. Оздоровительные мероприятия проводятся с 2014 года.

По официальным данным охотсоюза Нарынской области, по региону заявлены на охотпромысел 640 голов сурка. Но, несмотря на имеющиеся лицензии на отстрел сурков, работа не выполнялась из-за отсутствия спроса на их шкурки.

Напомним, 20 июня 2017 года подписано соглашение между Минздравом КР и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ о сотрудничестве по обеспечению эпидемиологического благополучия по чуме.

В августе 2013 года в Ак-Суйской больнице скончался 15-летний житель Ичке-Жергеза, которому был поставлен диагноз «чума бубонной формы».
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