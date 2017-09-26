Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Кыргызстане 26 сентября без осадков. Ветер западный, 2-7 метров в секунду. День уменьшится до 12 часов.

В Бишкеке температура воздуха ночью +5, днем +22 градуса. С более подробным прогнозом погоды в стране можете ознакомиться здесь.

Отключение света, газа, воды

В Бишкеке света не будет:

— 9.00-17.00 — улицы Т.Молдо, Орозбекова, Саадаева, Матыева, Асаналиева, Красная, переулки Украинский, Барнаульский, жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-20 — Чуй-27), «Кок-Джар» (вдоль БЧК от улицы Шабдана Баатыра до Достоевского), «Красный строитель» (улицы Чон-Курганская, Рабочая, Андижанская, Адырская), село Орто-Сай (улица Иманалиева);

— 9.00-12.00 — микрорайоны «Восток-5» (31-33, 53); 10-й (9, 10а, 10б, 11, 16-19, 17/1), улицы Тимирязева, Ганди, Фрунзе, Рыскулова, Уметалиева, Акиева, Токтогула;

— 11.00-13.00 — 9-й микрорайон (улица Малдыбаева, 36, 36а, 36б, 38, 38/1, 38а), улицы Суеркулова, 8/1, 10, Гоголя, 57, Калинина, 43а, Московская, 19;

— 13.00-15.00 — улицы Мичурина, Фирсова, Байтика Баатыра, 217/1, 257, 6-й микрорайон, 5а;

— 15.00-17.00 — 7-й микрорайон, 1-4, 6, 7;

— 16.00-18.00 — улица Дачная, переулок Дачный;

— 13.00-18.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улица Ташарык).

Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.

Перекрытые дороги

В Бишкеке из-за ремонта теплосетей перекрыли улицы:

— Логвиненко —от Киевской до Токтогула;

— К.Акиева — от Токтогула до проспекта Чуй;

— Тыныстанова — от Токтогула до Киевской.

Продолжаются дорожно-строительные работы на 32 городских улицах. С полным списком можно ознакомиться здесь. Перекрыты, например, улицы:

— Достоевского — от Анкары до Ахунбаева;

— Токомбаева — от 12-го микрорайона до Шабдана Баатыра (с мостом);

— Орозбекова — от проспекта Жибек Жолу до улицы Саадаева (кроме моста).

Памятные даты

98 лет назад, в 1919-м, Красная армия освободила город Ош, захваченный в начале сентября басмаческими бандами курбаши Мадаминбека и главаря кулацко-крестьянской армии К.Монстрова, которые стремились свергнуть советскую власть в Ферганской области.

Фото Sputnik. Современный ночной Ош

Куда сходить

Культура

— В пабе Zolden beer в 19.30 пройдет интеллектуальная игра PubQuiz.

Команда до восьми человек, 8 раундов по 10 вопросов в каждом, победители получают приз. Чтобы участвовать, нужна предварительная регистрация. Но вы можете прийти в качестве зрителя.





— В АУЦА стартует фотовыставка «Мигранты: невидимая сила в Центральной Азии».

Представят более 40 лучших работ конкурса Международной организации по миграции в Центральной Азии, покажут 10-минутный документальный фильм.

— В Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова в 19.00 состоится корейско-кыргызский вечер дружбы.

Посетителей ожидают перформанс с участием ведущих танцевальных групп Республики Корея, корейский традиционный танец, современная музыка, исполненная на корейских традиционных музыкальных и ударных инструментах, рисование и би-боинг.

Подробнее о том, чем заняться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— В Шымкенте продолжаются международные соревнования среди женщин по теннису.

Участвуют 45 спортсменок из девяти стран. Кыргызстан представляют три теннисистки во главе с Ксенией Палкиной. Неделей ранее она играла на другом турнире, в Шымкенте, и в парном разряде заняла первое место.

— В Анталье проходят международные соревнования серии Futures среди мужчин по теннису.

Звание сильнейшего оспаривают 70 игроков из 28 стран, в том числе кыргызстанцы Намазбек Дюшембиев и Евгений Бабак.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 10.00, Бишкекский городской суд — заседание по делу Омурбека Текебаева;

— 10.00, СШ № 65 Бишкека — вручение техники для кабинетов информатики;

— 10.00, ИА «Кабар» — пресс-конференция «Учетная ставка НБ КР»;

— 10.00, отель «Плаза» — международная конференция «Итоги председательствования КР в Евразийском экономическом союзе: новые векторы развития евразийской интеграции в сферах экономики и безопасности»;

— 10.30, администрация Октябрьского района (улица Байтика Батыра, № 17) — торжественное мероприятие, посвященное открытию концертного зала детского музыкального театра «Таберик»;

— 14.00, Западный зал Жогорку Кенеша — заседание комитета по экономической и фискальной политике;

— 16.00, «Sputnik Кыргызстан» — видео-пресс-конференция начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника А.Сидорова с подключением площадок в Астане, Бишкеке, Ереване, Минске.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.