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Общество

Ярмарка тщеславия. ГРС продала номера «VIP 01» и «LEXUS» по 100 тысяч сомов

Госпредприятие «Инфоком» при Государственной регистрационной службе продало именные госномера «VIP 01» и «LEXUS». Стоимость каждого - 100 тысяч сомов. Об этом сообщили в пресс-службе ГРС.

Отмечено, что все деньги перечисляются в бюджет страны, а купить именной номер может каждый желающий. Для этого нужно подать заявление в Департамент регистрации транспорта и водительского состава, оплатить покупку через кассы банка. Необходимы и документы на собственное авто.

Напомним, ГП «Инфоком» реализует госномерные знаки с 2016 года.
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