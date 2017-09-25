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Общество

Невесте грозит тюрьма за слишком длинное свадебное платье

Власти Шри-Ланки ведут расследование в отношении пары молодоженов, которые задействовали несколько сотен школьников для участия в своей свадебной церемонии: 250 детей несли шлейф платья невесты, длина которого превысила три километра. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на Agence France-Presse.

Свадьба состоялась 21 сентября в столице островного государства Коломбо. Помимо детей, несших шлейф, который оказался рекордным по длине для Шри-Ланки, еще около сотни школьников несли цветы.

Все дети — ученики школы, названной в честь премьер-министра Центральной провинции, который лично присутствовал на церемонии.

Управление по защите прав детей начало расследование, так как участие школьников в подобных церемониях во время занятий является незаконным, а нарушителям может грозить наказание в виде тюремного заключения на срок до десяти лет.
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