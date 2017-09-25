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Общество

Работа ЦОН-1 была парализована из-за проблем с поставщиком Интернета

Вместе с ведомственным сайтом и порталом электронных государственных услуг Государственной регистрационной службы (ГРС) была парализована работа Центра обслуживания населения  по адресу: проспект Мира, 93.  

Информацию ИА «24.kg» подтвердил  глава ГРС Дастан Догоев. 

По его словам, в ЦОН-1, где образовалась огромная очередь, выехала аварийная бригада, которая устранила проблему. 

«Внутренняя сеть обеспечивается поставщиком связи, с которым у нас договор. И у этого поставщика произошла авария, в связи с этим информационные системы «Паспорт», «ЗАГС» и «Адресно-справочное бюро» в ЦОН-1 были недоступны. В  остальных ЦОНах по всему Кыргызстану проблем не было», - добавил глава ГРС. 

На момент выхода новости стало известно, что поломка устранена,  ведомственные сайт и портал стали доступны, а  работа в ЦОН-1 возобновилась. 

Глава ГРС принес кыргызстанцам извинения за причиненные неудобства, добавив, что к поставщику Интернета будут приняты определенные меры.

«Для нас это сигнал пересмотреть ситуацию. Также будем выяснять, почему не сработал резервный канал Интернета», -  сказал Дастан Догоев. 
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