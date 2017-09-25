Работа ЦОН-1 была парализована из-за проблем с поставщиком Интернета

Вместе с ведомственным сайтом и порталом электронных государственных услуг Государственной регистрационной службы (ГРС) была парализована работа Центра обслуживания населения по адресу: проспект Мира, 93.

Информацию ИА «24.kg» подтвердил глава ГРС Дастан Догоев.

По его словам, в ЦОН-1, где образовалась огромная очередь, выехала аварийная бригада, которая устранила проблему.

«Внутренняя сеть обеспечивается поставщиком связи, с которым у нас договор. И у этого поставщика произошла авария, в связи с этим информационные системы «Паспорт», «ЗАГС» и «Адресно-справочное бюро» в ЦОН-1 были недоступны. В остальных ЦОНах по всему Кыргызстану проблем не было», - добавил глава ГРС.

На момент выхода новости стало известно, что поломка устранена, ведомственные сайт и портал стали доступны, а работа в ЦОН-1 возобновилась.

Глава ГРС принес кыргызстанцам извинения за причиненные неудобства, добавив, что к поставщику Интернета будут приняты определенные меры.

«Для нас это сигнал пересмотреть ситуацию. Также будем выяснять, почему не сработал резервный канал Интернета», - сказал Дастан Догоев.