Разработана новая программа по здравоохранению. Просят придумать название

В Кыргызстане будет объявлен конкурс на название и эмблему Программы развития здравоохранения до 2030 года, сообщили в пресс-центре Минздрава.

По данным ведомства, обсуждение нового документа в настоящее время проходит в регионах республики.

«Это результаты большого совместного труда всей национальной команды, работающей в стране и причастной к вопросам здравоохранения», — сказала руководитель экспертной группы обсуждаемой программы Назгуль Ташпаева.

На вопрос ИА «24.kg», зачем нужны название и эмблема, она ответила: «Была программа «Манас», затем «Ден соолук». Часто говорят, что это программы доноров, а не страны, нет сопричастности страны к этим документам. Здравоохранение получается как некий островок, не понятный ни депутатам, ни людям, ни тем, кто сам оказывает эти услуги. И чтобы было некое вовлечение граждан, намерены объявить конкурс. Принцип участия всех заинтересованных сторон является ключевым, а он начинается с названия».

На вопрос, ждет ли победителей какой-то приз, Назгуль Ташпаева отметила, что формат конкурса не был обговорен, но «наверное, какой-то стимулирующий фактор будет».