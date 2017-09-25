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Общество

В Швейцарии начали торговать воздухом по $47 за 120 вдохов

Швейцарская компания Swiss Alpine Air начала продажу горного воздуха Альп в баллонах. На сайте компании предлагается на выбор купить один, три или 12 флаконов, в каждом из которых закачано по семь литров воздуха, примерно на 120 вдохов. Об этом сообщает news.rambler.ru.

Баллоны оснащены индивидуальной маской. Цена одной единицы товара составляет $47 (2700 рублей).
Предприниматели в настоящее время ищут желающих вложить деньги в этот бизнес.

На сайте для потенциальных инвесторов отмечается, что основными покупателями могут стать жители Китая как одной из стран с наиболее загрязненной атмосферой.

«В 1929 году советский фантаст Александр Беляев, — говорится в сообщении, — опубликовал роман «Продавец воздуха». В нем, по сюжету, коммерсант Бэйли на своей секретной фабрике в Якутии начал сжижать атмосферный воздух, а когда в мире началась его нехватка, сделал кислород товаром».
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