Суд Саляновой. Судья ругается с обвиняемой, адвокатом и общественным защитником

В Ленинском районном суде продолжается процесс по делу экс-министра юстиции и генпрокурора Аиды Саляновой. Идут прения сторон, и выступает общественный защитник Рабига Сыдыкова.

Председательствующий Кубанычбек Касымбеков заявил, что она опять говорит не по существу, все время повторяется, и остановил ее речь, передав слово адвокату Чинаре Джакупбековой. Но юрист отказалась говорить, мотивировав тем, что сейчас выступает другой человек. Аида Салянова заявила, что суд оказывает давление на защиту и специально провоцирует.

«Вы хотя бы создавайте видимость, что слушаете наши доводы», - сказала Аида Салянова. Чинара Джакупбекова добавила, что им уже известно, что судья вынесет обвинительный приговор.

В итоге Рабига Сыдыкова заявила Касымбекову очередной отвод. Обвинитель Нурлан Тагаев заявил, что прения надо прекратить, так как общественный защитник выступает неинтересно, задается риторическими вопросами и даже ТВ и журналисты не отражают ее выступление.

Судья отклонил отвод и остановил выступление Рабиги Сыдыковой.

Аида Салянова обвиняется в злоупотреблении служебным положением. Прокуроры просят восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества.