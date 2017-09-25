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Общество

Суд Саляновой. Процесс начался со скандала

В Ленинском районном суде продолжается процесс по делу экс-министра юстиции и генерального прокурора Аиды Саляновой.

Заседание началось со скандала. Председательствующий Кубанычбек Касымбеков начал перебивать выступление в прениях общественного защитника Рабиги Сыдыковой. Он потребовал, чтобы она перестала зачитывать материалы и перешла к выводам. Адвокат Чинара Джакупбекова попросила судью не нарушать УПК и не прерывать прения. Аида Салянова попросила судью не препятствовать. В зале раздаются крики: «Произвол», «Беззаконие».

Аида Салянова обвиняется в злоупотреблении служебным положением. Прокуроры просят для нее восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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