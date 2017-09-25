В Кыргызстане за дебош и бытовой национализм мужчина получил пять лет условно

В Ысык-Атинском районном суде завершилось разбирательство. Процесс шел два года. Обвиняемым проходил 30-летний мужчина, которого обвиняли в организации драки и оскорблениях на национальной почве.

Потерпевший по имени Николай рассказал суду, что инцидент произошел в одном из центров отдыха в Ысык-Ате в октябре 2015 года. По его словам, подсудимый напился, спровоцировал конфликт, оскорблял его, а после скинул в бассейн.

Обвиняемый утверждает, что дискриминационных высказываний не было, но факт драки признал и попросил прощения, добавив, что был просто пьян и плохо контролировал себя.

В результате суд приговорил его к пяти годам условно. Два из которых с испытательным сроком.