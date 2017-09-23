Фестиваль уличных театров в Бишкеке в самом разгаре

Продолжается Международный фестиваль уличных театров «Место в гороДе» в Бишкеке.

У тех, кто еще не успел поучаствовать в фестивале, а зрители здесь действительно становятся участниками, есть еще два дня.

Спектакли, музыкальные выступления, цирковые номера, живые статуи, импровизации, чтение стихов, научное шоу, пантомимы, мастерская арт-терапии, танцевальные прогулки по городу, ярмарка-выставка, квесты, создание инсталляций и много еще чего интересного можете пропустить, оставшись дома.

Организован он театром «Место Д...» при поддержке фонда «Сорос — Кыргызстан» и мэрии Бишкека.

Отправная точка — «нулевой километр», а основное место действия — Дубовый парк. Вход свободный. Программу можно получить там же, возле памятника Курманджан датке.

ИА «24.kg» является информационным партнером фестиваля.