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Общество

В Кыргызстане 1 тысяча 700 улиц не имели названий или были переименованы

По итогам выборов в местные кенеши зимой 2017 года было выявлено, что 1 тысяча 700 улиц не имели названий или были переименованы. Об этом на встрече членов ЦИК Кыргызстана с представителями движения «Таза шайлоо» рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, в некоторых селах до 70 процентов улиц были переименованы и не внесены в реестр. «В этом есть и вина местных властей, плохая координация», — сказала она.

Как она отметила, с февраля по май 2017 года со стороны ЦИК данные недостатки были устранены. «Выборы в местные кенеши в мае показали хорошее качество списков избирателей», - сказала она.
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