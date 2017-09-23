Фильм «В поисках мамы» получил премию «Тулпар» в Казахстане

Фильм «В поисках мамы» получил Казахскую национальную кинопремию «Тулпар». Об этом сообщается на сайте Фонда развития кинематографа.

По его данным, картина признана лучшим зарубежным фильмом на второй церемонии награждения победителей Казахской национальной кинопремии. Отмечается, что в этом году организаторы кинопремии решили расширить географию участников категории «Лучший зарубежный фильм» с привлечением фильмов из большего количества тюркоязычных кинематографий.

«Кроме претендентов из Центральной Азии, рассматривались картины из Турции и Якутии. Например, турецкие коллеги предложили на выбор четыре турецких фильма, из которых организаторы включили в число финалистов картину «Голубой велосипед», — говорится на сайте.

Всего на премию «Тулпар-2017» номинировали четыре фильма:

- «Мушкилкушо»/ «Преодоление» (Таджикистан, режиссер Умедшо Мирзоширинов, продюсеры: Светлана Джумаева и Махмадрахим Каримов);

- «Голубой велосипед»/ «Mavi Bisiklet» (Турция, режиссер Умит Керекен, продюсер Нурсен Четин Керекен);

- «В поисках мамы» (Кыргызстан, режиссер Руслан Акун, продюсер Нурбек Айбашов);

- «Костер на ветру» (Якутия, режиссер Дмитрий Давыдов, продюсер Сардана Савин).