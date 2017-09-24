Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Кыргызстане 24 сентября ожидаются дожди, в горах снег, местами осадки интенсивные. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, с порывами до 18-23 м/с. День уменьшится до 12 часов 6 минут.

В Бишкеке температура воздуха ночью +7, днем +19 градусов. С более подробным прогнозом погоды по стране можете ознакомиться здесь.

Памятные даты

Сегодня в Кыргызстане отмечают сразу три праздника.

Первый — День семьи, мира и согласия Кыргызской Республики. Впервые его отпраздновали в 2012 году. Международный день семьи, отметим, празднуют 15 мая.

Фото Сергея Козмина. Фермерская семья в Кыргызстане за столом во время обеда

Второй — День донора крови. Установлен постановлением правительства в 1997 году для развития донорского движения, поднятия престижа доноров крови, воспитания молодежи в традициях гуманизма и бережного отношения друг к другу.

Согласно стандартам ВОЗ, на одну тысячу населения должно приходиться 40 доноров. В Кыргызстане на тысячу населения приходится всего шесть доноров.

В 1985 году доноров в Кыргызстане было 178 тысяч 232 человека, в 2005-м — 30 тысяч 102 человека, а в 2011-м — 30 тысяч 45 человек. В 1985 году заготавливалось 60 тысяч 808 литров крови, в 2005-м — всего 13 тысяч 505 литров, а в 2012-м — около 19 тысяч литров.

Третий — День машиностроителя Кыргызской Республики. Установлен постановлением правительства в 1995 году в соответствии с пожеланиями трудящихся.

Собственное машиностроение формируется в Кыргызстане в 30-40 годы. Особенно быстрыми темпами отрасль развивалась в годы Великой Отечественной войны на базе эвакуированных предприятий.

В 1956-60 годы появились такие отрасли машиностроения, как приборостроение, автомобилестроение, электротехническая промышленность, производство насосов.

Сейчас машиностроение в Кыргызстане имеет небольшую долю в ВВП. Посмотрите, к примеру, во что превратился некогда гигант промышленности — завод им. Фрунзе.

А еще ровно пять лет назад в Бишкеке на Театральной аллее установлен бронзовый памятник танцовщику, артисту балета Чолпонбеку Базарбаеву (автор — Марат Огобаев). И мы считаем, что это тоже праздник. Кто не согласен, мы кинем в вас камень!

Фото из Интернета. Памятник Чолпонбеку Базарбаеву

У кого намечаются тои

45-летие отмечает депутат Жогорку Кенеша, лидер парламентской фракции «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов. Он родился 24 сентября 1972 года в селе Шанкол Ноокатского района Ошской области.

Начинал трудовую деятельность Сулайманов обычным работником колхоза, в 90-е годы был челноком в России, в Кыргызстане занимал разные должности в госпредприятии «Темир». Политическая карьера началась в 2007 году. Тогда Сулайманов впервые стал депутатом Жогорку Кенеша. Занимается благотворительностью. Особое внимание уделяет национальным видам спорта: кыргыз курошу и кок-бору.

Поздравить политика с днем рождения можно на его странице в Facebook.

Судя по всему, Алтынбек Сулайманов в тренде. Фото со Стивеном Сигалом в этой стране нет только у меня и утюга... Поза, оцените позу.

Фото со страницы Алтынбека Сулайманова в Facebook

Куда сходить

— В Бишкеке пройдет самое пушистое и обнимательное мероприятие на этой неделе. С 10.00 до 18.00 на стадионе «Трудовые резервы», в РЦ «Жаштык» — выставки собак.

Помимо выставок всех пород с присуждением титулов гостей ждут конкурсы и шоу-программа.

— Хотите узнать еще больше о кофе? Почувствуйте себя в роли бариста на крутом мастер-классе. Вы узнаете, как заваривать кофе разными способами в домашних условиях. Будет и дегустация.

В кафе Tumar в 17.00 пройдет мастер-класс «Дома с кофе на «ты».

— У вас есть дети? Не знаете, чем занять непосед в воскресное утро? Проблема решена. Срочно собирайтесь и идите на мастер-класс «Ежик из соленого теста». Начнется в 11.00 в Dodo Pizza Kyrgyzstan.

Дети сделают ежика из соленого теста и семечек. Также будут и традиционные бесплатные мастер-классы по приготовлению пиццы.

— Или сходите в Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева, на открытие сезона Театра кукол. Интересно будет и детям, и их родителям.

Помимо спектакля «Веселый светофор» ребят ждет шоу ростовых кукол.

Подробнее о том, чем заняться на выходных, читайте в нашей «Афише».

Отключение света, газа, воды

В Бишкеке света не будет:

— 9.00–17.00 — город Ноокат, сельские управы Мирмахмудов, Зулпуев, Кара-Таш, Жаны-Ноокат, Гулистан, Кыргыз-Ата, Кенеш, Исанова, Кок-Бел, Папан, поселок Алмалык.

Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.

Перекрытые дороги

В Бишкеке из-за ремонта теплосетей перекрыли:

— Логвиненко —от Киевской до Токтогула;

— Калыка Акиева — от Токтогула до проспекта Чуй;

— Тыныстанова — от Токтогула до Киевской.

Продолжаются дорожно-строительные работы на 32 городских улицах. С полным списком можно ознакомиться здесь.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.