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Общество

В школе № 4 в Канте с 1 сентября нет света. Занятия продолжаются

В школе № 4 города Канта с 1 сентября нет света. Об этом ИА «24.kg» сообщила одна из родительниц учеников.

По ее словам, из-за отстутствия света дети не получают горячего питания, а в некоторых классах темно. В Министерстве образования информацию о проблеме подтвердили.

«Такая ситуация только в начальной школе, там поврежден подземный кабель, местные власти пытаются найти поломку, дети учатся, организовано горячее питание», — сообщила глава пресс-службы Минобраза Марина Гречанная.

Свою версию сложившейся ситуации рассказали и в ОАО «Северэлектро». По их данным, был поврежден подземный кабель, для устранения неполадок выезжали специалисты.

«Дело в том, что поврежденный кабель на балансе самой школы, они обратились к нам, мы отправили два раза туда Центральную электролабораторию, которая обнаружила место повреждения и устранила аварию, но выяснили, что есть и второе место поломки, которое располагалось под гаражами», — рассказали в пресс-службе энергокомпании.

Как они отметили, мэрия города Канта приняла решение провести новую линию кабеля.

«Видимо, они не нашли еще средства, они должны обратиться к нам, чтобы получить технические условия на новую схему подключения, но пока не обращались», — отметили в ОАО «Северэлектро».
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