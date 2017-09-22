20:11
+25
USD 68.49
EUR 81.60
RUB 1.18
Общество

В некоторых районах Кыргызстана 25-29 сентября не будет газа

В Бишкеке и некоторых районах Кыргызстана 25-29 сентября не будет газа. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По ее данным, в связи с проведением ремонтных работ будет прекращена подача природного газа в следующих районах: 

  • 25 сентября - в городе Кадамджае (улицы Набережная, Спортивная, Пролетарская, Садрик, Комсомольская, Ташкыя);
  • 25-29 сентября - в селе Новопавловке, жилмассивах «Ала-Тоо», «Жениш», селах Маевка, Пригородное, Нижняя Ала-Арча (улицы Саадаева, Коллекторная, Киргизская, Колхозная, Новая, жилмассив «Буурдинский», переулок Советский);
  • 26 сентября - в селе Уч-Коргон (улица Гулзор);
  • 26-28 сентября - в городе Бишкеке (район, ограниченный отрезками улиц Салиевой, Лермонтова, Фрунзе, Кантемировской);
  • 27 сентября - в городе Кызыл-Кие (улицы Асаналиева, Ленина).
Ссылка:
просмотров: 143
Версия для печати
Материалы по теме
В некоторых районах Бишкека два дня не будет газа
В некоторых районах городов Ош и Бишкек 18-20 сентября не будет газа
В некоторых районах Бишкека и Баткенской области отключат газ
Часть Бишкека, Шопокова, Сокулука и город Майлуу-Суу останутся без газа
В некоторых районах Бишкека три дня не будет газа
В некоторых районах Бишкека два дня не будет газа
В Иссык-Кульской области демонтировали четыре газозаправочные станции
Алмазбек Атамбаев: Цена на газ в Кыргызстане будет снижаться
В некоторых районах Бишкека два дня не будет газа
В некоторых районах Бишкека на два дня отключат газ
Популярные новости
Сапар Исаков: Бурный рост Кыргызстана будет связан с&nbsp;именем Стивена Сигала Сапар Исаков: Бурный рост Кыргызстана будет связан с именем Стивена Сигала
Первые леди. Какими нарядами они удивили Генеральную Ассамблею ООН Первые леди. Какими нарядами они удивили Генеральную Ассамблею ООН
Депутат ЖК&nbsp;о&nbsp;том, как Департамент лекарств незаконно зарабатывает миллионы Депутат ЖК о том, как Департамент лекарств незаконно зарабатывает миллионы
Один из&nbsp;кандидатов в&nbsp;президенты Кыргызстана намерен судиться с&nbsp;ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Один из кандидатов в президенты Кыргызстана намерен судиться с ИА «24.kg»
Бизнес
Выиграйте мечту вместе с&nbsp;АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Выиграйте мечту вместе с АЗС «Газпромнефть»
Новая акция от&nbsp;БТА Банка и&nbsp;магазина &laquo;Светофор&raquo; Новая акция от БТА Банка и магазина «Светофор»
Ты&nbsp;студент? Вперед в&nbsp;офисы&nbsp;О! подключать выгодный тариф Ты студент? Вперед в офисы О! подключать выгодный тариф
Этот странный Digital. Как приручить и&nbsp;заставить работать на&nbsp;себя Этот странный Digital. Как приручить и заставить работать на себя