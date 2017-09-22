В некоторых районах Кыргызстана 25-29 сентября не будет газа

В Бишкеке и некоторых районах Кыргызстана 25-29 сентября не будет газа. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По ее данным, в связи с проведением ремонтных работ будет прекращена подача природного газа в следующих районах: