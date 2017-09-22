В некоторых районах Кыргызстана 25-29 сентября не будет газа

В Бишкеке и некоторых районах Кыргызстана 25-29 сентября не будет газа. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».
По ее данным, в связи с проведением ремонтных работ будет прекращена подача природного газа в следующих районах:
- 25 сентября - в городе Кадамджае (улицы Набережная, Спортивная, Пролетарская, Садрик, Комсомольская, Ташкыя);
- 25-29 сентября - в селе Новопавловке, жилмассивах «Ала-Тоо», «Жениш», селах Маевка, Пригородное, Нижняя Ала-Арча (улицы Саадаева, Коллекторная, Киргизская, Колхозная, Новая, жилмассив «Буурдинский», переулок Советский);
- 26 сентября - в селе Уч-Коргон (улица Гулзор);
- 26-28 сентября - в городе Бишкеке (район, ограниченный отрезками улиц Салиевой, Лермонтова, Фрунзе, Кантемировской);
- 27 сентября - в городе Кызыл-Кие (улицы Асаналиева, Ленина).