Папа Римский вышел в люди с фингалом

Несколько дней назад Папа Римский Франциск посетил Колумбию, где прочитал проповедь, касающуюся многолетней гражданской войны. Жители города оказались не на шутку взволнованы не столько словами Папы, сколько его внешним видом. 80-летний мужчина появился на публике с синяком под глазом и с рассеченной бровью, а некоторые присутствующие разглядели на его одежде следы крови. Об этом сообщает news.rambler.ru.

Как оказалось, повода для беспокойства нет, жизни главы Католической церкви ничего не угрожало и не угрожает. Папа Римский получил травму во время передвижения по городу: его папамобиль слишком резко затормозил, в результате чего понтифик ударился головой об лобовое стекло. Ему сразу оказали первую медицинскую помощь и приложили лед к ушибу.

Сам Папа отнесся к произошедшему с юмором: «Я получил в глаз, все нормально» — шутливо ответил он на вопрос о своем внешнем виде.