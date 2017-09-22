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Общество

В Польше из-за граффити украинца посадили на цепь и заставили отмывать трамвай

На прошлой неделе ночью в одно из трамвайных депо в Варшаве проникли двое мужчин, которые нарисовали граффити на трамвае, сообщают российские СМИ. 

Происходящее заметили сотрудники депо. Между машинистами и вандалами завязалась драка. Один из них вырвался и убежал, но второго те смогли задержать. Известно, что это гражданин Украины.

Фото из Интернета

Подавать заявление по поводу вандализма машинисты не стали, так как сами справились: они приковали 22-летнего хулигана цепью к колесу трамвая и заставили его отмывать граффити в течение 9 часов.

Руководство пассажирской компании осудило действия своих сотрудников, однако имен их не назвали.
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