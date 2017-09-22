20:09
+25
USD 68.49
EUR 81.60
RUB 1.18
Общество

В Австрии предупредили, что за паранджу будут штрафовать и задерживать

Полиция Австрии начала официально предупреждать мусульманок о запрете на ношение паранджи, сообщает информационный портал vesti.ru.

По его данным, соответствующий закон власти приняли еще весной, а уже 1 октября 2017 года он вступит в силу, поэтому правоохранители распространяют брошюру, выпущенную на четырех языках: немецком, английском, турецком и арабском. На ее страницах разъясняются нормы нового закона, согласно которым за любые попытки скрывать лица в общественных местах полагается штраф в 150 евро, а за отказ подчиниться требованиям полицейских – задержание. 
Ссылка:
просмотров: 161
Версия для печати
Материалы по теме
Сенат США запретил использование антивируса Касперского
Женщинам в хиджабах запретили в Таджикистане посещать ЗАГСы и школы
«Свидетели Иеговы» пополнили список запрещенных в России организаций
Ондоруша Токтонасырова знакомят с постановлением на запрет митингов
Игроки рассказали, где в Бишкеке действуют подпольные казино
Правоохранительные органы не хотят связываться с владельцами игорного бизнеса
Джастину Биберу запретили выступать в Китае за плохое поведение
В Кыргызстане организацию «Йакын инкар» признали экстремистской
В Кыргызстане не работает запрет на лотерейную деятельность
В Кыргызстане запретили продажу энергетических напитков несовершеннолетним
Популярные новости
Сапар Исаков: Бурный рост Кыргызстана будет связан с&nbsp;именем Стивена Сигала Сапар Исаков: Бурный рост Кыргызстана будет связан с именем Стивена Сигала
Первые леди. Какими нарядами они удивили Генеральную Ассамблею ООН Первые леди. Какими нарядами они удивили Генеральную Ассамблею ООН
Депутат ЖК&nbsp;о&nbsp;том, как Департамент лекарств незаконно зарабатывает миллионы Депутат ЖК о том, как Департамент лекарств незаконно зарабатывает миллионы
Один из&nbsp;кандидатов в&nbsp;президенты Кыргызстана намерен судиться с&nbsp;ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Один из кандидатов в президенты Кыргызстана намерен судиться с ИА «24.kg»
Бизнес
Выиграйте мечту вместе с&nbsp;АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Выиграйте мечту вместе с АЗС «Газпромнефть»
Новая акция от&nbsp;БТА Банка и&nbsp;магазина &laquo;Светофор&raquo; Новая акция от БТА Банка и магазина «Светофор»
Ты&nbsp;студент? Вперед в&nbsp;офисы&nbsp;О! подключать выгодный тариф Ты студент? Вперед в офисы О! подключать выгодный тариф
Этот странный Digital. Как приручить и&nbsp;заставить работать на&nbsp;себя Этот странный Digital. Как приручить и заставить работать на себя