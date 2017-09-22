В Австрии предупредили, что за паранджу будут штрафовать и задерживать

Полиция Австрии начала официально предупреждать мусульманок о запрете на ношение паранджи, сообщает информационный портал vesti.ru.

По его данным, соответствующий закон власти приняли еще весной, а уже 1 октября 2017 года он вступит в силу, поэтому правоохранители распространяют брошюру, выпущенную на четырех языках: немецком, английском, турецком и арабском. На ее страницах разъясняются нормы нового закона, согласно которым за любые попытки скрывать лица в общественных местах полагается штраф в 150 евро, а за отказ подчиниться требованиям полицейских – задержание.