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Общество

25 сентября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В Бишкеке и некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

В Бишкеке:

  • 9.00-17.00 — улица Шабдана Баатыра (от улицы Ахунбаева до улицы Куланак), жилмассив «Красный строитель» (улицы Сары-Челекская, Чон-Курганская, Нурекская, Дубосековская, Набережная, переулки Зеравшанский, Ак-Сайский, Барнаульский, Беш-Кунгейский), село Орто-Сай (улица Иманалиева), улицы Тоголока Молдо, Саадаева, Орозбекова;
  • 9.00-18.00 – улицы Садырбаева, Северная, жилмассивы «Ынтымак», «Арча Бешик», «Ак-Орго» (улица Татыбубу), проспект Чуй, 174.

В Чуйской области:

  • 9.00–17.00 — села Васильевка (улицы Комсомольская, Фрунзе, Октябрьская), Восток (улица Ленина, Озерная, Заречная, Тельмана), Нижняя Ала-Арча (улица Киргизская), Таш-Добо (улицы Абыкан, Горького), Торт-Куль (улицы Кумушалиевой, Кийизбаевой, Мадиева, Кыдыкова), Лебединовка (улицы 9 Мая, Чапаева, Кирова, Луганская), Тош-Булак (улицы Советская, Булана), Студенческое (улица Намазалы ажы), Сокулук (улица Ленинградская), Манас (улицы Северная, Комсомольская, Западная, Степная), Лесное (улица Новая), Военно-Антоновка (улицы Ленина, Фрунзе, Первомайская), поселок Комсомольский (улица Южная); 
  • 8.00–17.00 – село Ак-Суу (улицы Дружбы, Полевая, Спортивная, Маяковского, Пишпекская, Советская, Южная, Добровольского, Тополева);
  • 8.30–17.00 – город Кара-Балта (улица Бейшеналиевой, 20-28).

В Ошской области:

  • 9.00–17.00 — села Большевик, Агартуу, Маданият, Калинин, Зарбалик, Мамажан,Толос, Он-Эки-Бел.
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