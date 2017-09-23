Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Кыргызстане слабые дожди возможны только в Нарынской и Иссык-Кульской областях. Ветер западный, 4-9 метров в секунду. День уменьшится до 12 часов 9 минут. В Бишкеке температура воздуха ночью +11, днем +26 градусов.

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Памятные даты

День государственного языка Кыргызской Республики.

День государственного языка отмечается в Кыргызстане ежегодно 23 сентября, в честь принятия в этот день в 1989 году Верховным Cоветом Киргизской ССР закона «О государственном языке Киргизской ССР».

Кыргызский язык имеет глубокие и богатые народно-поэтические традиции, его история связана с местной древнетюркской и древнекыргызской руникой и письменными памятниками восточнотюркского варианта тюрки.

В истории кыргызского языка выделяют три периода: древнекыргызский (VIII-IX века), среднекыргызский (X-XV века) и новокыргызский (с XV века).

В последнем четыре этапа:

— с XV до середины XVIII века, когда кыргызские племена, находясь на юге Кыргызстана, сохраняли тесные связи между собой (арабо-персизмы этой эпохи отличаются однородной адаптацией);

— с середины XVIII века до Великой Октябрьской революции, когда диалектные расхождения углубились;

— советский, когда с консолидацией нации формируется единый национальный язык кыргызов;

— постсоветский период, определяющей тенденцией которого является бурное развитие национального языка на народной основе при одновременном массовом заимствовании лексики из английского и других западных языков.

Люди, которые меняли мир

Фото из Интернета. Калийнур Усенбеков

В 1921 году в селе Ой-Булак Тюпского района родился участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Калийнур Усенбеков.

Войну закончил в Берлине. После продолжал службу в рядах Вооруженных cил СССР.

Во время Великой Отечественной войны Калийнур сочинил стихи и послал их в редакцию республиканской газеты «Кызыл-Кыргызстан», указав свой номер полевой почты. Через какое-то время он получил письмо из КР от девушки. Писала ему Жумагуль Мусаева. Так началось их знакомство.

«Почтовый роман» Жумагуль и Калийнура длился несколько лет, и только летом 1947 года Жумагуль и Калийнуру удалось встретиться во Фрунзе. Вскоре они поженились и уехали в Москву учиться.

В 1951 году окончил Военно-юридическую академию Советской Армии. Был военным следователем, затем заместителем и первым заместителем прокурора Киргизской ССР.

В 1961–1968 годах работал в системе Министерства внутренних дел. В 1968–1987 годах работал председателем ЦК ДОСААФ Киргизской ССР. Генерал-лейтенант.

У кого намечаются тои

День рождения празднует министр образования и науки Кыргызстана Гульмира Кудайбердиева. Она родилась 23 сентября 1966 года.

Фото из Интернета. Гульмира Кудайбердиева

Государственный советник государственной службы 3-го класса. Награждена Почетной грамотой правительства КР. Была вице-премьер-министром страны.

Куда сходить

Выходные — самое время отбросить повседневные дела, забыть о суете и дать себе возможность отдохнуть не только телом, но и душой. Как это сделать? Просто! Выключите телефоны, возьмите хорошую книгу и расслабьтесь! Для тех, кто предпочитает проводить время активно, подобрали пару интересных, на наш взгляд, мероприятий.

Любителям потанцевать:

— В 17.00 начнется традиционный Музыкальный Эркиндик. Выступят уличные музыканты различного жанра: от классики до джаза и этно. Будут и артисты из разных стран с подготовленными выступлениями. Участниками могут быть все желающие.

— В «Чемодане Зусмановича» в 21.00 состоится акустический концерт группы Purple King. Будет классический сэт, немного авторского материала, рэп на стихи Маяковского, каверы хард-рока.

— Размяться можно и на мастер-классе по латинским танцам для начинающих. В кафе GQ в 20.00.

На Latino white party профессиональные танцоры проведут мастер-класс по бачате, сальсе и кизомбе. Организаторы обещают, что качественная музыка и много танцующих людей в белом создадут волшебную атмосферу праздника.

Любителям спокойного отдыха:

— В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева открывается международная выставка современного искусства Posttotal.

Девиз проекта — современное искусство против тоталитаризма, экстремизма, конфронтации, за толерантность, многообразие, социальную гармонию.

— Вечер, посвященный Марине Цветаевой, организует магазин «Раритет» на площади «Ала-Тоо» в 17.00

Романсы на стихи Цветаевой, Гумилева, Есенина исполнят солисты театра оперы и балета, лауреаты международных конкурсов Ирина Рыбина и Глеб Ким.

— Весь день сегодня в парке Ататюрка будет идти второй семейный фестиваль.

Во время фестиваля гости смогут посетить фуд-корт, спортивную зону, квартал искусств, ярмарку и детскую площадку. В каждой зоне запланированы различные мероприятия для активного досуга, включая мастер-классы по искусству, уходу за собой, кулинарии.

Подробнее о том, чем заняться на выходных, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— В Чуйской области пройдет горный полумарафон «Кара-Булак».

Мероприятие проводится третий год. Участвуют более ста атлетов из Кыргызстана и стран СНГ. Помимо традиционного забега на высоте 2,2 тысячи метров над уровнем моря, запланирована велогонка. Дистанция — 21,1 километра.

— А вот на стадионе имени Д.Омурзакова за Кубок Кыргызстана по футболу сразятся «Дордой» (Бишкек) и «Алай» (Ош).

В этом сезоне команды встречались не раз: в матче за суперкубок КР, на Кубке АФК и в чемпионате республики. Зачастую их поединки непредсказуемы. Тем интереснее будет наблюдать за нынешним противостоянием.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

Отключение света, газа и воды

В Бишкеке света не будет:

9.00-17.00 — жилмассив «Красный строитель» (улицы Наманганская, Нурекская).

Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.

Перекрытые дороги

В Бишкеке из-за ремонта теплосетей перекрыли:

— Логвиненко —от Киевской до Токтогула;

— Калыка Акиева — от Токтогула до проспекта Чуй;

— Тыныстанова — от Токтогула до Киевской.

Продолжаются дорожно-строительные работы на 32 городских улицах. С полным списком можно ознакомиться здесь.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.