23 сентября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В Бишкеке и некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».
В Бишкеке:
- 9.00-17.00 — жилмассив «Красный строитель» (улицы Наманганская, Нурекская).
В Чуйской области:
- 9.00–17.00 — села Студенческое (улица Намазалы), Сокулук (улица Кайназаровой), Ленинское (улицы Мостовая, Речная, Новая, Набережная, Восточная, Виноградная, Алма-Атинская, район ПМК-3), Кайырма (улицы Актюбинская, Каирминская), Мыкан (нижняя и северная части объездной дороги, улица Линейная), Садовое (улицы Учхоз, 8-е Марта), Дачное (улицы Щорса, Шевченко, Ленина, 40 лет Победы), жилмассивы «Биримдик-Кут», «Ак-Орук», поселок Комсомольский (улица Дорожная);
- 12.00–17.00 — село Новопавловка (улицы Линия-1, −2, −3, −4, −5);
- 8.30–17.00 — село Сосновка (улица Абдыжапарова).