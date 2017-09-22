23 сентября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В Бишкеке и некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

В Бишкеке:

9.00-17.00 — жилмассив «Красный строитель» (улицы Наманганская, Нурекская).

В Чуйской области: