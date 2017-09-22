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Общество

Больше 2 миллионов сомов предусмотрело Минкультуры на приезд делегации из РУз

Больше двух миллионов сомов предусмотрело Минкультуры на приезд делегации из Узбекистана. Об этом сообщает отдел госзакупок.

На проживание членов творческой делегации 5-7 октября в центре Бишкека планируется выделить 1,1 миллиона сомов. На проживание и питание 7-8 октября в Оше — 546,4 тысячи сомов. Также предусматриваются расходы на транспортные услуги и авиаперелет Бишкек — Ош.

Ранее сообщалось, что в октябре 2017 года в Кыргызстане пройдут Дни культуры Узбекистана. Планируются дни узбекского кино, встречи, посвященные искусству, произведению, творчеству писателей, поэтов двух стран.

В 2018-м пройдут Дни культуры Кыргызстана в Ташкенте.
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