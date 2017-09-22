Налоговики и особняки. Как выбивают деньги с должников

Срок уплаты налога на недвижимое имущество истек 4 сентября. Некоторые его еще не оплатили. Но есть и те, кто не платит годами. Владельцев элитных особняков не пугает штраф в 2 тысячи сомов и пеня за каждый просроченный день.

Инспекторы Государственной налоговой службы провели сегодня рейд по злостным неплательщикам. В качестве весомой силы выступали журналисты: при виде телекамер у некоторых неплательщиков просыпается совесть. Так думают чиновники...

Начальник по местным налогам УГНС по Ленинскому району Бишкека Мухтарбек Абазов рассказал, что на его участке 4,3 тысячи налогоплательщиков. С тех, кто своевременно не платят, долги выбивают через суд.

По Ленинскому району около 20 должников. Общая сумма задолженности — 2 миллиона сомов. Чаще всего владельцы особняков не платят, ссылаясь на отсутствие денег. Мухтарбек Абазов

— У них и нет денег? Может, это наглость? — спрашиваю я.

— Скорее всего, наглость. Люди живут здесь состоятельные.

— Насколько эффективны рейды?

— В основном нам говорят, что дома никого нет, зачастую и вовсе не открывают дверь. Но эффект есть. Должники боятся, что через телевидение узнают об их долгах. Эффект в СМИ, — признается Мухтарбек Абазов.

Самым дисциплинированным по налогам является Первомайский район. Затем идут Октябрьский, Свердловский и Ленинский.

Первый объект на проспекте Ч.Айтматова, 97/4, квартира 5. Владелец апартаментов в элитном доме Эльвира Маратова не платит с 2013 года. Точнее, в 2014-м она оплатила, а потом опять пропала из поля зрения налоговиков. У нее накопилось 51 тысяча 791 сом долга. Естественно, дверь никто не открыл. Налоговики уходят ни с чем.

Возникает резонный вопрос: почему они не подают в суд, а годами ходят по дворам, оставляют извещения, тратят время на рейды? Инспектор пояснил, что документы только готовятся в суд. А некоторые должники постоянно просят отсрочку, так как их финансовое положение ухудшилось, но продавать огромный дом или сдавать его в аренду они не намерены.

Так рассуждает жительница новостройки «Ынтымак» по улице Жетиген, 30 Назийхат Тыналиева. Она заявила налоговикам, что не работает и не может оплатить налог.

— Зачем перед всеми говорить о моих долгах? На камеру я ничего говорить не буду, — возмущается она.





Назийхат Тыналиева не платит налог на имущество с 2013 года. Ее долг — 46 тысяч 606 сомов плюс пеня в 10 тысяч 803 сома. Все эти годы она лишь обещает погасить задолженность. И в этот раз подписала бумагу, что в течение 15 дней оплатит налог.

К слову отметим, что Назийхат Тыналиева является учредителем ОсОО «Униклиник», а Эльвира Маратова — советником международной юридической фирмы.

Третий неплательщик в нашем списке проживает по улице Мусунманкулова, 30 в жилмассиве «Чон-Арык». Роза Бакирова имеет непогашенный долг с 2011 по 2013 год в 27 тысяч 138 сомов. Узнать, почему она не платила налог, а потом одумалась, не удалось. Калитка хоть и открыта, но к налоговикам никто не вышел.

Аналогичные рейды прошли и в других районах Бишкека. Всего же в списке злостных неплательщиках значатся 29 человек.

Пока материал готовился к публикации, стало известно, что Назийхат Тыналиева, имеющая долг в 57 тысяч 409 сомов, уже успела пожаловаться на налоговиков. Дескать, они не представились...