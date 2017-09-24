Неделя-24. Что вы могли пропустить

Самым громким событием недели, не считая предвыборной какофонии, стало решение правительства Кыргызстана о расторжении скандального договора с Liglass Trading. Кабинет министров жестко критиковали за это соглашение практически с самого его подписания. Чешская компания в ответ пригрозила международным арбитражем.

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Не утихают скандалы и в связи с президентскими выборами. Так, МИД Кыргызстана вручил Казахстану ноту протеста за встречу кандидата Омурбека Бабанова с главой РК Нурсултаном Назарбаевым. Одновременно с этим в Центризбиркоме начались разбирательства между его членами. Часть из них заявили, что им не дают нормально работать и не предупреждают о рассмотрении отдельных вопросов.

Кроме того, кандидаты в президенты активно занялись подачей исков к СМИ. Не осталось в стороне и ИА «24.kg». Сумма претензий просто зашкаливает: 5 миллионов сомов.

О чем еще важном и интересном писали на уходящей неделе журналисты ИА «24.kg» — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Пять цитат с процесса над Саляновой

Суд по делу экс-министра юстиции и бывшего генерального прокурора, а ныне депутата Жогорку Кенеша подходит к концу. Депутата обвиняют в злоупотреблении служебным положением в 2010 году. Гособвинение просит для Аиды Саляновой восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. ИА «24.kg» кратко рассказывает о втором громком судебном процессе, где главным фигурантом выступает член партии «Ата Мекен», лидера которой уже осудили.

Место рождения золота

Фото ИА «24.kg». Готовый аффинированный слиток неровный и неполированный

В промышленной зоне Кара-Балты перерабатывают абсолютно все золото, которое добывают в стране. Аффинажный завод — единственный в республике. Посторонних сюда не пускают. Даже то, что кто-то забредет сюда случайно, исключено. На входе корреспондента встречает директор Владимир Мельников. Это единственный сотрудник, которого разрешено фотографировать. Лица остальных показывать запрещено из соображений безопасности. О том, как производится золото, в рубрике «Мои 24».

Как Кыргызстан и Казахстан воду делят

По прогнозам, сокращение стока рек Чу и Талас в результате климатических изменений в ближайшие 25-50 лет возможно до 25-45 процентов. А к 2100 году мы и вовсе рискуем потерять ледники двух бассейнов. На этом фоне многолетняя борьба Кыргызстана и Казахстана за водные ресурсы выглядит неуместно: в ближайшем будущем бороться будет не за что. Подробнее о проблеме — в материале «Реки Чу и Талас: акватория интересов Кыргызстана и Казахстана».

Первые леди. Какими нарядами они удивили ООН

Фото из Интернета. Генеральная Ассамблея ООН, сентябрь 2017 года

Весь мир обсуждал прошедшую на этой неделе в Нью-Йорке сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Общественность не только внимательно слушала речи политиков, но и с большим интересом следила за их спутницами. Несомненно, взгляды были прикованы к первой леди США Меланье Трамп. О том, кто еще удивил или разочаровал публику, в обзоре ИА «24.kg».

Эвакуация, которая никак не начнется

Знаете ли вы, что установленные в Бишкеке и регионах Кыргызстана знаки «Остановка запрещена. Работает эвакуатор» пока не имеют законной силы? Чиновники до сих пор разрабатывают нормативно-правовые документы, хотя грозились принудительно эвакуировать нарушителей с конца мая. В чем же дело? ИА «24.kg» разбиралось в проблеме. Подробности — в материале «Изменения для автовладельцев: от эвакуатора до пробитых колес».

По следам вандалов

Фото Facebook. Сломанная в Бишкеке вандалами арт-инсталляция «Очки. Точка зрения»

В Кыргызстане бурно обсуждали арест в Вашингтоне 21-летнего студента Нуртилека Бакирова за вандализм. Он нацарапал монетой на колонне Мемориала Линкольна «НУРТ МАЕК». Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до $25 тысяч. Мнения пользователей соцсетей разделились. ИА «24.kg» подготовило подборку наиболее запомнившихся случаев вандализма, совершенных кыргызстанцами.

Пять ДТП с водителями-подростками

В Кыргызстане обсуждают печальное происшествие — гибель двух и травмы трех детей в ДТП на трассе Сары-Таш — Карамык. Как сообщили СМИ, 17-летний водитель без разрешения отца взял автомобиль и поехал на свадьбу, но не справился с управлением, и Lexus RX-300 перевернулся. ИА «24.kg» подготовило подборку аварий за последние полтора года, в которых водителями оказались несовершеннолетние.

Что шокировало сирийца в Бишкеке

Фото из архива Аммара Дуббина. Сириец Аммар Дуббин

Родной город юноши — Дамаск, который активно противостоит террористам. Аммар Дуббин студент третьего курса медицинского факультета Кыргызско-Российского Славянского университета. Ему нравятся вуз и город, но есть и то, что просто шокирует иностранца. Об этом — в интервью ИА «24.kg».

Книги, которые учат мудрости

Нуржигит Кадырбеков окончил университет города Кобэ (Япония) по специальности «Государственное управление и международные связи». Преподавал в Ошском государственном университете, работал в министерствах юстиции, иностранных дел, в аппарате президента. С 2015 года возглавляет Фонд «Ыйман». Он рассказал читателям ИА «24.kg» о своих литературных пристрастиях в рубрике «Топ-5 книг»