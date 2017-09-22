Дело Самакова. Из-за болезни подсудимого процесс вновь отложен

На процессе по делу экс-депутата Карганбека Самакова и других лиц в Октябрьском районном суде города Бишкека адвокат подсудимого Абая Таштанбекова сегодня вновь просил отложить процесс в связи с продолжающейся болезнью его подзащитного.

На прошлом судебном заседании адвокат уже предоставлял справку о его болезни.

Процесс перенесен на 3 октября.

Напомним, дело Карганбека Самакова передано на рассмотрение другому судье Октябрьского района - Дамирбеку Назарову.

В отношении депутата Жогорку Кенеша Карганбека Самакова и других лиц 14 мая 2015 года возбудили уголовное дело о незаконной трансформации земельных участков общей площадью 262 гектара в Кара-Джигачском, Байтикском и Лебединовском айыльных округах Аламудунского района Чуйской области.

Подсудимый находится под подпиской о невыезде.

Гособвинение просит для него 19 лет тюрьмы.

Ранее судебное дело два года рассматривал судья Чынгыз Адамкулов.