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Общество

Суд Саляновой. Общественный защитник заявила отвод судье

В Ленинском районном суде по делу экс-министра юстиции Аиды Саляновой продолжаются прения сторон. С речью выступает общественный защитник Рабига Садыкова. 

Председательствующий Кубанычбек Касымбеков опять перебивает ее и требует говорить по существу, не заостряя внимание на деталях. Рабига Садыкова заявила ему отвод. Но представители обвинения призвали суд отклонить его, отметив, что Садыкова переходит этические нормы, пускается в рассуждения и не готова к прениям. 

Омбудсмен Кубат Оторбаев сделал прокурорам замечание. Судья отвод отклонил. 

Аида Салянова обвиняется в злоупотреблении служебным положением. Прокуроры просят ей восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. 
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