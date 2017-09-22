Суд Саляновой. Общественный защитник заявила отвод судье

В Ленинском районном суде по делу экс-министра юстиции Аиды Саляновой продолжаются прения сторон. С речью выступает общественный защитник Рабига Садыкова.

Председательствующий Кубанычбек Касымбеков опять перебивает ее и требует говорить по существу, не заостряя внимание на деталях. Рабига Садыкова заявила ему отвод. Но представители обвинения призвали суд отклонить его, отметив, что Садыкова переходит этические нормы, пускается в рассуждения и не готова к прениям.

Омбудсмен Кубат Оторбаев сделал прокурорам замечание. Судья отвод отклонил.

Аида Салянова обвиняется в злоупотреблении служебным положением. Прокуроры просят ей восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества.