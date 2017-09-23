Марат Ташбаев о людях, которые не хотят быть иждивенцами

Накануне Международного дня глухих, который выпадает на 24 сентября, корреспондент ИА «24.kg» встретился с главой Кыргызского общества слепых и глухих Маратом Ташбаевым, который рассказал о буднях инвалидов по слуху и зрению, о том, как самые обычные, на наш взгляд, вещи могут стать для них очень сложной задачей.

- Чем занимается ваше общество?

- Кыргызское общество слепых и глухих на протяжении 80 лет занимается защитой прав и реабилитацией инвалидов по зрению и слуху. Сейчас у нас числятся 9 тысяч 507 членов общества, них 4 тысячи 310 – это инвалиды по слуху, 5 тысяч 168 - по зрению, остальные - инвалиды общего заболевания.

Мы не хотим быть иждивенцами, выпускаем свою продукцию по государственным заказам. Ориентированы на производство текстиля и мебели. Наше общество добивалось постановлений правительства, благодаря которым часть людей обеспечили работой. Также мы занимаемся поиском благотворительных акций. Ведь по уставу мы должны обеспечить всех жильем, но это болезненный вопрос.

- Сколько членов вашей организации нуждаются в жилье?

- За годы независимости республики около 225 инвалидов было обеспечены квартирами в Бишкеке, 90 квартир распределили в Оше и Джалал-Абаде.

- Общество слепых и глухих на государственном обеспечении?

- Нет, мы на самофинансировании. Правительство помогает актами и постановлениями, которые облегчают нам жизнь, также государство предоставляет сумму на приобретение специального оборудования для инвалидов. Это трости, телефоны, тонометры, плееры, слуховые аппараты…

- Обеспечены ли книгами для незрячих?

- С 1971 года в стране существует Республиканская специализированная библиотека, где есть аудиокниги и книги шрифтом Брайля.



- По Бишкеку довольно непросто передвигаться даже зрячим людям. Мало и светофоров со звуковым сигналом. Как же тяжело приходится незрячим...



- Звуковых светофоров раньше вообще не было. Сейчас наши люди и этим довольны. Однако есть проблема с транспортом. Слепой или слабовидящий человек не видит номера автобуса или маршрутки, звуковой сигнал о приближающемся транспорте очень бы помог.



Еще очень чувствуется информационный голод. В телевизионных новостях нет ни бегущей строки, ни сурдопереводчиков. Трудности возникают и в общественных местах - аэропортах, вокзалах, магазинах, при оплате коммунальных услуг.



- Как справляться с отчужденностью инвалидов?



- Мы устраиваем спортивные мероприятия, сотрудничаем с федерацией шахмат. Также постоянно играем в шашки, волейбол, армрестлинг. На всех предприятиях, где они работают, установили теннисные столы. Спорт очень помогает.

- А работой многих обеспечили?

- Трудоустроены только 500 человек. В основном это инвалиды по слуху, слабослышащие и глухие. В среднем зарплата у них составляет 12 тысяч. Это кроме пенсии по инвалидности в размере 3,5 тысячи сомов и одной тысячи сомов в виде компенсации.

Сложнее дела обстоят с незрячими. Единственная доступная сфера деятельности для таких инвалидов – это работа массажистом. Важно преодолеть психологические трудности. Особенно у тех, кто потерял слух или зрение в зрелом возрасте, может развиться депрессия. Тогда требуется реабилитация, в некоторых случаях и помощь психолога. Когда человек не одинок, ему легче.

- Скоро пройдут выборы, будут ли голосовать инвалиды, и какие трудности у них могут возникнуть?

- Быть избирателем – это основополагающее право любого гражданина Кыргызстана. Для слабовидящих ЦИКом приобретены лупы. Пандусы не везде установлены. Но особых проблем не должно возникнуть. Тем более что есть выездные бригады с переносными урнами. Да и инвалиды часто приходят с сопровождающими.

- Насколько сложно работать с ЛОВЗ?

- Сложно в том, что во время СССР нам помогало государство, сейчас мы полностью ушли в свободное плаванье. Нужно поменять мышление и перестать все время что-то требовать и просить. У всех есть права и обязанности. Что касается социальных пакетов, государство по мере возможностей платит.

- Вас обвиняли в нецелевом расходовании ресурсов.

- В обществе прошло около 25 проверок. С 2016 года только сотрудники Счетной палаты приходили три раза. Ничего противозаконного не нашли. В основном проблемы из-за распределения квартир.

- Чего же все-таки вы ждете от государства?

- Хотелось бы увеличить финансирование и чтобы нам построили небольшой спортивный комплекс. Нам предоставляет свои залы, например, Федерация футбола КР или Федерация шахмат, но свой небольшой спортивный комплекс или зал очень помог бы нам. У нас многие члены общества увлекаются спортом.