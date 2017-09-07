В архивах МЧС КР нет информации о пожаре, потушенном военными базы «Кант»

В архивах МЧС Кыргызстана за последнюю неделю нет информации о пожаре, потушенном военными базы «Кант». Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

«Сил и средств Чуйской области достаточно, чтобы тушить такие пожары. На прошлой неделе было аналогичное возгорание, и наши службы с ним справились», — заметили в ведомстве.