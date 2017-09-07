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Общество

В архивах МЧС КР нет информации о пожаре, потушенном военными базы «Кант»

В архивах МЧС Кыргызстана за последнюю неделю нет информации о пожаре, потушенном военными базы «Кант». Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

«Сил и средств Чуйской области достаточно, чтобы тушить такие пожары. На прошлой неделе было аналогичное возгорание, и наши службы с ним справились», — заметили в ведомстве.

Напомним, российские СМИ сообщили, что военнослужащие объединенной российской авиабазы «Кант», дислоцированной на территории КР, защитили от пожара частные дома жителей села в Московском районе в 40 км западнее Бишкека.
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