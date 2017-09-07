За убийство жены ее супруга суд города Ош отправил на принудительное лечение

В Ошском городском суде завершился процесс по делу об убийстве 79-летней женщины. Виновным признали ее 83-летнего супруга. Об этом сообщили в канцелярии суда.

По ее данным, 83-летнего подсудимого признали невменяемым и направили на принудительное лечение в Республиканскую психиатрическую больницу в селе Кызыл-Жар. Кроме того, на основании статьи «Прекращение уголовного дела с освобождением от уголовной ответственности» Уголовно-процессуального кодекса горсуд постановил прекратить уголовное дело, так как преступление совершено подсудимым, находящимся в состоянии аффекта.

Уточняется, что постановление не окончательное, стороны могут обжаловать его в апелляционном порядке.

Согласно психиатрическим обследованиям, комиссия пришла к заключению, что 83-летний обвиняемый страдает деменцией (приобретенное слабоумие, характеризуется деградацией мышления, памяти, поведения) . Степень указанных расстройств такова, что подсудимый не может и не мог на момент совершения убийства отдавать отчет в своих действиях. Комиссия рекомендовала принудительную амбулаторную диспансеризацию.