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Общество

8 сентября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В Бишкеке и некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

В Бишкеке:

  • 9.30–12.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улицы Конорчок, Тон, Кок-Джарская, Улан, Арстанбап);
  • 13.00-15.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (пересечение улиц Льва Толстого и Оберон);
  • 9.00-18.00 — жилмассив «Красный строитель» (улицы Набережная, Дубосековская, Нурекская, Наманганская, Адырская, Андижанская, переулки Зеравшанский, Криворожский); улицы Валдайская, Эгемен, Репина, Жайыла Баатыра, Троицкая, Месароша, Сельповская, Ильменская, Сельсоветская;
  • 9.00-17.00 — микрорайон «Тунгуч», 21, улица Киевская, 93.

В Чуйской области:

  • 9.00-17.00 — жилмассив «МТФ-2», села Лесхоз, Тендик, Кок-Джар (улицы Маликова, Чон-Багыш, Эгинбаева, Уметалиева, Карагул Акмат), Ленинское (улицы Восточная, Алма-Атинская, Виноградная), Кайырма (улицы Ак-Тюбинская, Широкая), Нижнечуйское (улицы Киевская, Токтогула, Джамбульская, Фрунзе, Зеленая), Сокулук (улица Кайназаровой, переулок Школьный), Комсомольское (улицы Новая, Карасуйская, Чуйская, Садовая), Тош-Булак (улица Советская), Студенческое (улица Намазалы Ажы), Первое Мая (улица Малабек, дачи 1 Мая);
  • 8.00 −12.00 — город Кара-Балта (улица 40 лет Киргизии, 31-38);
  • 13.00-17.00 — город Кара-Балта (улица Мичурина).

В Ошской области:

  • 9.00–17.00 — сельские управы Савай, Кызыл-Шарк, Курбан-Кара, Алай, Нейман, Кок-Жар, Таш-Булак, Адыр, Жаны-Ноокат.
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