Суд Жапарова. Кто и как может давить на судей

Садыр Жапаров, давая показания на процессе, обратился к судье : «Кто и как может давить на судей, вы знаете хорошо, и я знаю. Сидящие в зале не знают. Суду первой инстанции дали приказ меня осудить. И на вас, скорее, давят уже».

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В своих показаниях Садыр Жапаров рассказал о работе депутатской комиссии, которая изучала проблему Кумтора и вред, который якобы наносит это предприятие экологии. По его словам, с 1998 года по Кумтору работали 21 комиссия из депутатов, но никто не говорил о проблемах. Все говорили о том, что Кумтор кормит страну.

«Когда мы подсчитывали ущерб, наносимый предприятием, был приказ не платить нам, чтобы мы не смогли завершить работу», - заявил он.

Также Садыр Жапаров рассказал, зачем поехал в Минск. По его показаниям, он повез брата в клинику для пересадки почки. «В Минске мы ждали 14 дней подходящей почки. Потом отправились искать ее в Сибирь, Турцию и другие страны», - сообщил суду экс-депутат.

Садыр Жапаров обратился к судье с просьбой доставить в суд свидетелей, отбывающих наказание за тот же митинг в городе Караколе в 2013 году, их явку судьи и прокуроры отказываются запросить.

Напомним, Садыр Жапаров был осужден на 11,5 года лишения свободы по статье 227 (захват заложника) УК КР за митинг в городе Караколе в 2013 году.