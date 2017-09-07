Дело Текебаева. Подсудимый требует повторного допроса Азимбека Бекназарова

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Первомайского райсуда по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.

Подсудимый Текебаев просит допросить повторно экс-генерального прокурора Азимбека Бекназарова. Отметим, в отношении последнего в ГКНБ возбуждено уголовное дело за дачу ложных показаний.

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Адвокаты также ходатайствуют о повторном допросе бывшего охранника Текебаева Нурлана Сукенова, бывших членов временного правительства Эльмиры Ибраимовой, Болота Шера и Кенешбека Дуйшебаева.

По словам юриста Чинары Джакупбековой, в показаниях, отраженных в протоколах заседаний первой инстанции, и приговоре есть серьезные расхождения.

Председатель судебной коллегии Адис Момуналиев это прошение удовлетворил. А ходатайство о приобщении к материалам дела плана расположения кабинетов в здании Дома правительства, когда там располагались временщики в 2010 году, и табуляграмму телефонных звонков Алексея Модина 13 мая 2010 года отклонил. Адвокаты заявили, что суд лишает их возможности полноценно защищать своих клиентов.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции. 16 августа судья Первомайского райсуда Айбек Эрнис уулу приговорил их к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества.