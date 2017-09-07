Суд Жапарова. Суд не приобщит к делу протокол заседания 2013 года

На процессе по делу Садыра Жапарова суд отказал подсудимому в удовлетворении ходатайства о приобщении к материалам дела копии протокола судебного заседания 2013 года.

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Председатель колегии судей Первомайского суда Жанылык Мамбеталы отказалась приобщать протокол допроса из-за того, что это не заверенный документ, а только копия. «Ходатайство об удовлетворении остается без удовлетворения, но мы возьмем его на обозрение», - сказала она.

Напомним, Садыр Жапаров был осужден на 11,5 года лишения свободы по статье 227 (захват заложника) УК КР за митинг в городе Караколе в 2013 году.