Суд Жапарова. Допросили экс-омбудсмена Аманбаева

На судебном процессе по делу Садыра Жапарова в Бишкекском городском суде допросили бывшего омбудсмена Бакыта Аманбаева.

По его словам, 18 человек, задержанных на митинге в городе Караколе в 2013 году, были сильно избиты сотрудниками правоохранительных органов. Получив об этом сообщение, он по долгу службы отправился их навестить в СИЗО ГКНБ. Снял следы побоев на камеру и получил у задержанных интервью.

«Наристе Калчаев сказал, что не знает, кто их избивал, но задержали сотрудники милиции. Он сказал, что, избивая, их спрашивали, Жапаров ли организовал митинг, Жапаров ли давал средства на его организацию», — рассказал Аманбаев.

Согласно его показаниям, собранные фото- и видеоматериалы он передал тогдашнему генпрокурору Аиде Саляновой. Та, спустя некоторое время, ответила, что дело будет прекращено за отсутствием состава преступления.

«Тогда я обратился в суд, где также дело было прекращено. Обратился с письмом к президенту и парламенту. И из-за того, что я поднял этот вопрос в Жогорку Кенеше, в октябре 2015 года мне пришлось покинуть свою должность», — заключил Бакыт Аманбаев.

Напомним, Садыр Жапаров приговорен Первомайским районным судом к 11,5 года колонии усиленного режима. Его оправдали по трем статьям УК КР — «Хулиганство», «Угроза убийством» и «Применение насилия в отношении представителя власти». Однако признали виновным по статье 227 «Захват заложника».