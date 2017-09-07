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Общество

В Бишкеке через WhatsApp приглашают на митинг в поддержку мусульман Мьянмы

В Бишкеке через мобильное приложение WhatsApp  приглашают на мирный митинг в поддержку мусульман Мьянмы.

В сообщении говорится о сложной ситуации в Мьянме, о митингах в поддержку единоверцев в Турции, Чечне (Россия).

Как отмечается в сообщении, людей просят прийти на митинг не только в Бишкеке, но и в областных центрах.

«Никто вас не призывает на джихад или взрывать себя, мы просто потребуем, чтобы остановили кровопролитие наших единоверцев, прошу расспространить данное сообщение через соцсети, с уважением, ваш брат Мухаммад Мырза Аслямов», - говорится в сообщении.

Как рассказали ИА «24.kg» в Духовном управлении мусульман Кыргызстана, информацией о митинге они не владеют. 

По информации главы Первомайского района Бишкека Аскера Алиева, к ним только сегодня поступило уведомление о митинге.

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«В письме указано, что они хотят организовать  шествие от Ошского рынка по улице Киевской до площади Ала-Тоо. Сейчас сами знаете, на дорогах пробки, начало учебного года, важно заботиться о безопасности детей на дорогах, лучше было бы, если бы они собрались в сквере имени Горького и провели там мероприятие,  ведь шествие будет мешать движению», - высказал свое мнение глава района.

Кроме того, по словам Аскера Алиева, организаторы акции не могут гарантировать, что в их ряды во время шествия не примкнут радикалы.
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