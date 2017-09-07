Врачам в районах Иссык-Кульской области подарят 14 автомобилей

Семейным врачам подарят 14 автомобилей «Лада 21310» для обслуживания населения, проживающего в отдаленных селах Иссык-Кульской области, сообщили в посольстве Швейцарии в КР.

Авто появятся у семейных врачей Джети-Огузского, Тонского и Тюпского районов. Первичную медико-санитарную помощь населению там оказывают более 26 групп семейных врачей.

Машины облегчат транспортировку пациентов и биоматериалов для проведения лабораторных анализов.

Транспорт предоставляется в рамках проекта «Автономия организаций здравоохранения» при поддержке Минздрава и финансовой помощи правительства Швейцарии.

Проект вносит свой вклад в реализацию национальной программы «Ден соолук». Его цель - улучшить доступ сельского населения к медицинским услугам.