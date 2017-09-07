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Общество

Аиде Саляновой больше не страшен государственный адвокат

Суд по делу экс-министра юстиции и генерального прокурора Аиды Саляновой продолжается. Прокурор Нурлан Тагаев и председательствующий судья Кубанычбек Касымбеков больше не грозят подсудимой дежурным защитником.

Отметим, у адвоката Аиды Саляновой Чинары Джакупбековой тяжело заболел грудной ребенок.  Малыша и маму госпитализировали.  Депутату назначили госадвоката, но Джакупбекова после обеда пришла. Она заявила, что и дальше будет представлять интересы своей подзащитной. Процесс продолжится в пятницу, 8 сентября. 

Суд перешел к демонстрации видеодопроса Аиды Саляновой в ГКНБ. Ранее подсудимая неоднократно заявляла, что дело в отношении нее носит политический характер, а следователи специально вводили свидетелей в заблуждение. Но судья отказался зачитать протоколы допроса всех свидетелей. 

Аиду Салянову обвиняют в злоупотреблении должностным положением, когда в 2010 году она, будучи министром юстиции, по версии следствия, незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву, в отношении которого были возбуждены уголовные дела по ряду статей УК КР.
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