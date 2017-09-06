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Общество

ДУМК сделало заявление по ситуации в Мьянме

Духовное управление мусульман Кыргызстана сделало заявление по ситуации в Мьянме.

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В документе говорится, что ситуация в Мьянме по отношению к мусульманам является нарушением прав человека, самым настоящим насилием. Ситуацию в данной стране в срочном порядке должны решить мировые организации по защите прав человека. Если она будет усугубляться, то это может спровоцировать межконфессиональную, межэтническую, межгосударственную напряженность и конфликты.

Духовное управление мусульман Кыргызстана и Совет улемов выражают обеспокоенность по поводу ситуации в Мьянме и призывают стороны решить проблему мирным путем. В Суре «Маида» в аяте 32 Священного Корана говорится: «Кто убивает, не имея на то права, или распространяет смуту, то это равно убийству всего человечества, а тот, кто спасает жизнь человеку, это равно спасению всего человечества».

ДУМК и Совет улемов призывают кыргызстанцев выражать свое мнение мирно.
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