«Росатом» готов построить в Кыргызстане центр ядерной медицины

Госкорпорация «Росатом» рассматривает строительство центра ядерной медицины в Приморском крае как пилотный проект, который в дальнейшем может быть реализован в других регионах России и в странах СНГ. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на гендиректора АО «Русатом Хэлскеа» Дениса Чередниченко.

Центр ядерной медицины будет иметь в своем составе отделения радионуклидной диагностики для исследований современными методами — комбинированным методом позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ/КТ) и методом однофотонной эмиссионной и компьютерной томографии (ОФЭКТ/КТ), а также отделение радионуклидной терапии, использующее радиофармацевтические препараты.

Такого рода центры планируется построить и в других регионах России. «Есть планы по Краснодару, Перми, Калининграду, разговариваем и с другими регионами. Ведем диалог и в странах СНГ. На сегодня мы обсуждаем возможность проекта в Кыргызстане. Но там основной момент — понимание того, как государство будет его финансировать», — сказал Денис Чередниченко.