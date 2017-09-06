Во время испытания водородной бомбы в КНДР произошло смещение скалы и почвы

Западные СМИ пишут, что во время испытания КНДР водородной бомбы произошло землетрясение 6,3 балла, а потом случилось повторное землетрясение, сила которого составила 4,1 балла. Об этом сообщает портал svpressa.ru.

Проанализировав снимки со спутника, говорится в сообщении, исследователи пришли к выводу, что скала над местом взрыва сместилась, однако кратер не образовался. Также, судя по снимкам, смещения почвы над местом испытания были более многочисленными, чем после предыдущих испытаний.

Следовательно, можно предположить, что мощность ядерного заряда была в три раза больше, чем мощность бомбы, которую сбросили на Хиросиму в 1945 году.