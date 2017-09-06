Патрульная милиция ГУВД Чуйской области призывает школьников соблюдать ПДД

С началом нового 2017/2018 учебного года сотрудники Патрульной милиции по ГУВД Чуйской области приступили к проведению профилактических мероприятий «Здравствуй, школа» и «Внимание: дети!».

Во всех общеобразовательных организациях они проводят лекции, беседы и классные часы по изучению Правил дорожного движения.

Начало нового учебного года - это своего рода рубеж: кто-то просто перешагнет его и перейдет в следующий класс, а кто-то сядет за школьную парту впервые. Главными задачами, стоящими перед сотрудниками Патрульной милиции по ГУВД Чуйской области, являются профилактика детского травматизма и снижение тяжести последствий при ДТП, обучение детей Правилам дорожного движения и умению применять эти правила для сохранения жизни и здоровья.

Так, в средней образовательной школе № 2 в селе Аламедин Аламудунского района Чуйской области сегодня прошел урок с учениками начальных классов на тему «Правила дорожные, всем ребятам знать положено». В игровой форме дети изучали как дорожные знаки, так и правила поведения на дороге.

Патрульная милиция по ГУВД Чуйской области призывает всех участников дорожного движения, каждого школьника, родителей и педагогов составить безопасный маршрут «Дом - школа - дом», при этом путь должен быть самым безопасным, а не самым коротким.

Патрульная милиция по ГУВД Чуйской области призывает беречь жизни и здоровье детей, ведь дети - наше будущее.