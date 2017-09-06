7 сентября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В Бишкеке и некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».

В Бишкеке:

9.00–17.00 — жилмассив «Красный строитель» (улицы Чон-Курганская, Андижанская, Адырская, Рабочая, Набережная, Ак-Терекская, Дубосековская, Сары-Челекская, Бухарская, Криворожская, Нурекская, переулки Ичке-Суу, Калымский, Зеравшанский), микрорайон «Тунгуч», 27, улица Киевская, 93;

9.00–19.00 — село Орто-Сай (восточная часть).

9.00–18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Кривоносова, Он-Арча, Садыбакасова, Ойсул-Ата), «Ак-Орго» (улицы Таттыбубу, Арабаева, Курманджан Датки, Кербез, Кырк Кыз, Сон-Кол), «Колмо» (улицы Жаштык, Достук), улицы Месароша, Серпуховская, Сельсоветская, Ильменская.

В Чуйской области:

9.00-17.00 — жилмассивы «Тамырчы», «МТФ-2», села Лесхоз, Тендик, Васильевка (улицы Косомольская, Фрунзе, Октябрьская), Берлик (улицы Токтогула, Новая), Нижняя Ала-Арча (улица Киргизская), Озерное (улицы Зеленая, Фрунзе, Молодежная), Манас (улицы Северная, Комсомольская, Совхозная, Мира, Школьная, Проектируемая), Лесное (улицы Западная, Новая, Ат-Башинская, Проектируемая, Восточная, Центральная), Ак-Жол (улицы Школьная, Госпитомник, Восточная, Абая, Новая, Шопокова), Студенческое (улица Намазалы-Ажы), Сокулук (район центральной больницы), Военно-Антоновка (улица Советская), Тош-Булак (улица Булана), Петровка (улицы Советская, Озерная), Кызыл-Туу, Ан-Арык, Предтеченка (кошары), Садовое (квадрат, ограниченный улицами Прогресса, Пионерской, Советской, Крупской);

8.30-17.00 — села Бекитай, Кайырма, Боксо-Жол.

В Иссык-Кульской области:

8.00-17.00 — села Кичи-Орукту, Ой-Тал, Ой-Булак, Кутургу, Кен-Суу, Сары-Тологой, Ак-Терек, Жаргылчак, Темировка, Коргонду-Булак, город Каракол (села Жолголот, Пристань, новостойки «Алтын казык», «Жолголот» и «Кирпичный завод»).

В Ошской области:

9.00–17.00 — город Ош (микрорайоны «Амир-Тимур», « Октябрь», «Курбан-Кара», «Стант», «Тынчтык», села Арал, Кара-Кокту, Капчыга, Тобо-Коргон, Уч-Коргон.

В Баткенской области: