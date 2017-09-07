Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В четверг, 7 сентября, в Бишкеке снова жарко: +28 и без осадков. День уменьшится до 12 часов 55 минут. С более подробным прогнозом погоды по Кыргызстану можете ознакомиться здесь.

Отключение света, газа, воды

В Бишкеке света не будет:

— 9.00–17.00 — жилмассив «Красный строитель» (улицы Чон-Курганская, Андижанская, Адырская, Рабочая, Набережная, Ак-Терекская, Дубосековская, Сары-Челекская, Бухарская, Криворожская, Нурекская, переулки Ичке-Суу, Калымский, Зеравшанский), микрорайон «Тунгуч», 27, улица Киевская, 93;

— 9.00–19.00 — село Орто-Сай (восточная часть).

— 9.00–18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Кривоносова, Он-Арча, Садыбакасова, Ойсул-Ата), «Ак-Орго» (улицы Таттыбубу, Арабаева, Курманджан Датки, Кербез, Кырк Кыз, Сон-Кол), «Колмо» (улицы Жаштык, Достук), улицы Месароша, Серпуховская, Сельсоветская, Ильменская.

Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.

Газа снова не будет в районе, ограниченном отрезками улиц Садовой, Токмакской, Загорской, переулка Кузнечного, проспекта Победы. Но уже завтра подачу голубого топлива обещают возобновить.

Перекрытые дороги

В Бишкеке из-за ремонта теплосетей перекрыли еще одну улицу. На этот раз Логвиненко — от Киевской до Токтогула.

По-прежнему недоступны для автолюбителей, хотя особо отчаянные ездят по разбитому полотну, Калыка Акиева — от Токтогула до Киевской и Тыныстанова — от Токтогула до Киевской.

Продолжаются дорожно-строительные работы на 32 городских улицах. Закрыты для проезда, например:

— улица Льва Толстого — от Чолпон-Атинской до Ауэзова;

— улица Кустанайская — от Профсоюзной до Дэн Сяопина;

— улица Малдыбаева — от Масалиева до Ахунбаева (восточная сторона);

— улица Орто-Кочо в жилмассиве «Ынтымак».

С полным списком перекрытых из-за ремонта дорог можно ознакомиться здесь.

По старой доброй традиции движение на дорогах в часы пик по утрам и вечерам затруднено: особенно во время проезда кортежей спикера, премьер-министра и президента. Помним и о том, что школьники вернулись за парты. Каким-то волшебным образом это тоже влияет на возникновение пробок и отсутствие такси в городе. Запасаемся терпением, друзья.

Куда сходить

Культура

Любителей окунуться в мир анимационной фантазии, пощекотать нервы хорором или пустить скупую слезу под мелодраму сегодня ждет несколько новинок «фабрики грез».

— Когда в городке Дерри, штат Мэн, начинают пропадать дети, несколько ребят сталкиваются со своими величайшими страхами и вынуждены помериться силами со злобным клоуном Пеннивайзом, чьи проявления жестокости и список жертв уходят в глубь веков. Вот такая история ждет вас в ужасе «Оно».





— Можно сегодня и посмеяться. В прокат выходит комедия «Удача Логана». Уволили с работы? Подготовь самое дерзкое ограбление в истории! Джимми Логан молниеносно подбирает команду «специалистов», способных на такую аферу, и надеется выйти сухим из воды. Будь как Логан!

— Хотите чего-то душевного? Тогда вам на комедию с элементами мелодрамы «В гостях у Элис».

— Для тех, у кого есть дети, или вы просто любите мультфильмы, у нас припасена новинка — «Дозор джунглей».





Четверг, конечно, день кинопремьер, но и для противников кинотеатров, если такие в природе имеются, мы подобрали пару интересных мероприятий.

— В Кыргызском национальном музее искусств имени Гапара Айтиева состоится открытие III Lions фестиваля искусств «Звезды Шелкового пути». Начало в 16.30.

— Агентство АDRА порадует мастер-классом по авторской керамике и работе с глиной.

Гончарное производство изначально было ремеслом, служившим для изготовления сосудов для приготовления, приема пищи или для хранения жидких и сыпучих материалов.

Подробнее о том, чем заняться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— В селе Бактуу-Долоноту продолжаются Международные Иссык-Кульские игры. Соревнования проводятся в 17-й раз. Девиз — «Азия — регион сотрудничества и мира».

— В Афинах проходит чемпионат мира по вольной, греко-римской и женской борьбе. Это третий борцовский ЧМ за последний месяц.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 9.30, Жогорку Кенеш — заседание парламента;

— 9.30, Первомайский районный суд — заседание по делу Канатбека Исаева;

— 10.00, Бишкекский городской суд — заседание по делу Садыра Жапарова;

— 10.00, Бишкекский городской суд — заседание по делу Омурбека Текебаева;

— 11.00, ИА «24.kg» — пресс-конференция «Признать недействительными: чем подписные листы Исхака Масалиева — кандидата в президенты КР — не удовлетворили ЦИК?»;

— 11.00, Центр политико-правовых исследований — круглый стол «Медиа Кыргызстана в новом информационном сезоне: тренды, вызовы, перспективы»;

— 15.00, у памятника «Курманжан датке» — акция «Осторожно, контрафакт!»;

— 16.00, у здания ГУМа «Чынар» — акция «Осторожно, контрафакт!».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.