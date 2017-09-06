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Общество

Тоннель на перевале Тоо-Ашуу будут временно закрывать для прогона скота

Тоннель на перевале Тоо-Ашуу будут временно закрывать для прогона скота. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорог.

По его данным, составлен график, согласно которому с 5 по 30 сентября проезд транспорта  по тоннелю будет временно приостанавливаться.

График движения по тоннелю  имени Кусеина Кольбаева 

С 01. 00 до 02. 30  Прогон скота

С 02. 30 до 05. 00  Проезд транспортных средств

С 05 до 06.30  Прогон скота 

С 06. 30  до 11. 00 Проезд транспорта

С 11. 00 до 13. 00  Прогон скота 

С 13. 00 до 01. 00  Проезд транспорта

Во время прогона скота через тоннель все автотранспортные средства  будут остановлены с двух сторон.  Движение будет регулироваться сотрудниками тоннельной службы , говорится в сообщении.   
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