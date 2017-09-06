Суд Тологонова. Мародерство придумали для уничтожения партии «Ата Мекен»

«Дело о мародерстве придумано, чтобы уничтожить партию «Ата Мекен», - заявил сегодня в суде по делу Райкана Тологонова бывший депутат Жогорку Кенеша Болот Шерниязов (Болот Шер).

По его словам, для объективного рассмотрения дела необходимо изучить все события апреля 2010 года.

«Почему сгорело здание Генеральной прокуратуры? Почему до сих пор не найдены виновники и исполнители поджога? Мы все жертвы мародеров», — сказал Болот Шерниязов.

Он опроверг показания основного свидетеля обвинения - Абдуллы Юсупова, заявившего о тесном знакомстве с Болотом Шерниязовым.

«Я Абдуллу Юсупова не знаю. Он врет, когда говорит, что встречался со мной у меня дома в подвале. Сколько раз я предлагал следствию спросить у Юсупова, где находится вход в подвал моего дома», — сказал Болот Шерниязов.

Болот Шерниязов также заявляет, что 7 апреля 2010 года он (будучи временным начальником ГУВД Бишкека) не отправлял спецназ на подмогу Райкану Тологонову.

«Тогда была такая ситуация, что нам было не до телефонных разговоров. То, что мы с Райканом Тологоновым не разговаривали, доказано после детализации звонков с моего номера. Я до сих пор пользуюсь этим номером. Хотите - проверьте еще раз», — предложил Болот Шерниязов.

Напомним, Райкан Тологонов обвиняется в мародерстве 7 апреля 2010 года.