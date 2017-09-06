17:54
+25
USD 68.48
EUR 81.39
RUB 1.18
Общество

Суд Тологонова. Болоту Шеру объяснили, что такое принудительный привод

В Первомайском райсуде Бишкека продолжается судебный процесс по уголовному делу бывшего депутата Жогорку Кенеша Райкана Тологонова.

Показания сегодня дает экс-депутат ЖК Болот Шерниязов (Болот Шер). Но сначала он попросил судью объяснить значение принудительного привода.

«Я два раза приходил на этот процесс. Меня не пустили, сказали подождать на улице, так как я в списке свидетелей и меня вызовут. И вдруг ко мне домой приходят оперативные сотрудники и показывают решение суда о принудительном приводе. Я не избегал дачи показаний», — возмутился Болот Шерниязов.

Судья Марат Сыдыков объяснил, что решение было принято для всех свидетелей, так как последние судебные заседания срываются из-за их отсутствия.

«Но вы здесь не по принуждению, а по приглашению», — сказал судья.

Напомним, Райкан Тологонов обвиняется в мародерстве 7 апреля 2010 года.
Ссылка:
просмотров: 695
Версия для печати
Материалы по теме
Суд Тологонова. Мародерство придумали для уничтожения партии «Ата Мекен»
Бишкекский горсуд оставил в силе решение по делу «сталинистов»
Болезнь ребенка не повод. Аиде Саляновой назначили государственного адвоката
Мародерил? Получи! Абдулла Юсупов приговорен к 21 году тюрьмы
В Таджикистане солдата привлекают к суду за отказ брать в руки оружие
Суд снял арест с дома пожизненно осужденного Азимжана Аскарова
Суд сторонников Жапарова. Приговор оглашен
Суд сторонников Жапарова. Подсудимые просят оправдать их
Дело Текебаева. Адвокаты ходатайствуют о допросе дополнительных свидетелей
Дело Текебаева. Объявлен очередной перерыв
Популярные новости
Жереми Лонжон: Страсть к&nbsp;Кыргызстану заразна. Сюда переезжают мои друзья Жереми Лонжон: Страсть к Кыргызстану заразна. Сюда переезжают мои друзья
День независимости Кыргызстана: программа мероприятий в&nbsp;Бишкеке День независимости Кыргызстана: программа мероприятий в Бишкеке
В&nbsp;России нелегальным мигрантам грозят новые штрафы В России нелегальным мигрантам грозят новые штрафы
Как в&nbsp;русскоязычных школах будут вести химию и&nbsp;физику на&nbsp;кыргызском Как в русскоязычных школах будут вести химию и физику на кыргызском
Бизнес
Премьера фильма &laquo;Саякбай&raquo; состоится в&nbsp;кинотеатре BROADWAY Премьера фильма «Саякбай» состоится в кинотеатре BROADWAY
Как продолжить общение при нулевом балансе в&nbsp;сети&nbsp;О! Как продолжить общение при нулевом балансе в сети О!
Сeть AЗС &laquo;Гaзпрoмнeфть&raquo; пoдвeлa итoги&nbsp;I этaпa aкции &laquo;Выигрaйтe мeчту!&raquo; Сeть AЗС «Гaзпрoмнeфть» пoдвeлa итoги I этaпa aкции «Выигрaйтe мeчту!»
MegaCom открыл центры продаж и&nbsp;обслуживания в&nbsp;Джалал-Абаде и&nbsp;Узгене MegaCom открыл центры продаж и обслуживания в Джалал-Абаде и Узгене