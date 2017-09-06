Суд Тологонова. Болоту Шеру объяснили, что такое принудительный привод

В Первомайском райсуде Бишкека продолжается судебный процесс по уголовному делу бывшего депутата Жогорку Кенеша Райкана Тологонова.

Показания сегодня дает экс-депутат ЖК Болот Шерниязов (Болот Шер). Но сначала он попросил судью объяснить значение принудительного привода.

«Я два раза приходил на этот процесс. Меня не пустили, сказали подождать на улице, так как я в списке свидетелей и меня вызовут. И вдруг ко мне домой приходят оперативные сотрудники и показывают решение суда о принудительном приводе. Я не избегал дачи показаний», — возмутился Болот Шерниязов.

Судья Марат Сыдыков объяснил, что решение было принято для всех свидетелей, так как последние судебные заседания срываются из-за их отсутствия.

«Но вы здесь не по принуждению, а по приглашению», — сказал судья.

Напомним, Райкан Тологонов обвиняется в мародерстве 7 апреля 2010 года.