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Общество

В Баткенской области из-за угрозы оползня переселили одну семью

В Баткенской области из-за угрозы оползня переселили одну семью, еще шесть семей взяты под наблюдение. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представительства правительства в области.

Напомним, 1 сентября в селе Кан Даринского айыльного аймака Баткенского района  сошел оползень, в результате чего на  холмах появились трещины протяженностью 450-500 метров. Их ширина от 5 сантиметров до 1 метра, глубина - до полутора метров.

По информации полномочного представительства, расстояние от ближайших домов до трещин составляет 30 метров.

Как рассказали ИА «24.kg» в пресс-службе МЧС, из-за большой угрозы переселена одна семья, еще за шестью дворами организовано наблюдение со стороны местного айыл окмоту.

«Если появится угроза схода оползня, то и эти шесть семей будут переселены в безопасное место», - сказала глава пресс-службы МЧС Эльмира Шерипова. 
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